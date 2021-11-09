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وزير النقل يبحث مع رئيس سيمنز العالمية الخط الثالث للقطار السريع «السخنة- الغردقة»

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وزير النقل يبحث مع رئيس سيمنز العالمية الخط الثالث للقطار السريع «السخنة- الغردقة» وزير النقل يبحث مع رئيس سيمنز العالمية الخط الثالث للقطار السريع «السخنة- الغردقة»

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التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل السيد رولاند بوش رئيس شركة سيمز الألمانية العالمية لمتابعة تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين/ مطروح ودعم التعاون المشترك في تنفيذ القطارات الكهربائية السريعة في بإجمالي اطوال حوالي 2000 كيلو متر.

تطرقت المباحثات إلى المفاوضات الجارية بين الجانبين لسرعة توقيع عقد الخط الثاني من الشبكة وهو خط (السادس من أكتوبر/ أسوان) والخط الثالث وهو خط (الغردقة /سفاجا/ قنا/ الأقصر ) ليمثل هذا التعاون انطلاقة كبرى في مجال التعاون المشترك.

المصرى اليوم

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