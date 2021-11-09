«مياه الشرب» بسوهاج تضع خطة لإلغاء خطوط المياه القديمة

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أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ضرورة البدء في إلغاء خطوط المياه القديمة والتى تم احلالها بخطوط مياه جديدة ونقل وصلات المواطنين على تلك الشبكات الجديدة وذلك لضمان تحسين جودة المياه لدى المواطنين ووصولها بالكميات المناسبة جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لرؤساء القطاعات ورؤساء الأفرع لبحث أهم المستجدات التي تطرأ على بيئة العمل بهدف تحقيق اهداف الشركة وتحقيق رضا المواطنين.

واكد رئيس مياه سوهاج على ضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك لاستلامها في التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة هذا بالاضافة إلى الالتزام بتنفيذ جميع المشروعات التي تقوم بها الشركة وفقاً للجدول الزمنى المحدد لها حتى يمكن الاستفادة من تلك الاستثمارات التي تساهم في توفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى.

وشدد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار على ضرورة توفير جميع قطع الغيار اللازمة للعمل واتباع المعايير القياسية في التشغيل والصيانة مراجعة فواتير المواطنين والتاكد من تطابق القراءات لدى المواطنين بالقراءات المسجلة بالشركة وحصر جميع التراكمات بالعدادات وتقسيطها على المواطنين وقطع المياه عن الممتنعين عن سداد الفواتير والسعى لرفع نسب التحصيل حتى تتمكن الشركة من تأدية مهامها وتوفير خدماتها بكفاءة عالية.