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اليوم.. استئناف ريناد عماد «فتاة التيك توك» على حبسها بـ«خدش الحياء العام»

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اليوم.. استئناف ريناد عماد «فتاة التيك توك» على حبسها بـ«خدش الحياء العام» اليوم.. استئناف ريناد عماد «فتاة التيك توك» على حبسها بـ«خدش الحياء العام»

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تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، استئناف ريناد عماد «فتاة التيك توك»، على الحكم الصادر ضدها بالحبس 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بنشر فيديوهات تحتوي على مواد خادشة للحياء.

كانت نيابة الدقي قد قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تقديم محتوى وفيديوهات تخدش الحياء، تندرج تحت إذاعة مواد إباحية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك».

وقالت المتهمة، في التحقيقات، إن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم باستقطاب الفتيات، مشيرة إلى أن حلمها كان الشهرة والثراء السريع.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب قد ضبطت المتهمة منة الله عماد، وشهرتها ريناد عماد، داخل كافيه بالدقي، مملوك لنجل فنان شعبي شهير، بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على موقع «تيك توك» تحتوي على مواد إباحية.

المصرى اليوم

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