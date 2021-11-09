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النفط مستقرة.. وبرنت عند 83.50 دولار للبرميل

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أسعار النفط مستقرة.. وبرنت عند 83.50 دولار للبرميل النفط مستقرة.. وبرنت عند 83.50 دولار للبرميل
زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 0.1%

أسعار النفط مستقرة.. وبرنت عند 83.50 دولار للبرميل

استقر خام "برنت" خلال تعاملات الثلاثاء وسط تفاؤل المستثمرين بأداء الاقتصاد العالمي بعدما أقرت الولايات المتحدة قانون الإنفاق على البنية التحتية، وصدور بيانات تشير إلى زيادة صادرات الصين بوتيرة أعلى من التوقعات في أكتوبر.

وأكد محللو "جيه بي مورجان تشيس" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز"، أن الطلب العالمي على النفط في نوفمبر الجاري قريب بالفعل من مستويات ما قبل جائحة "كورونا" عند 100 مليون برميل يوميًا.

فيما صرحت وزيرة الطاقة الأمريكية "جينيفر غرانهولم"، بأن الرئيس "جو بايدن" ربما يتخذ تدابير هذا الأسبوع لحل أزمة ارتفاع البنزين.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير مسجلة 83.50 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.

فيما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر هامشيًا بنحو 0.1% أو بأقل من عشرة سنتات عند 82.02 دولار للبرميل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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