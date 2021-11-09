4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في شمال سيناء

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سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، 4 حالات وفاة جديدة نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهم العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام، ليصل عدد الوفيات إلى 283 حالة وفاة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسر الحالات المتوفاة.

من جانبه، قال محمد صلاح، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إن حالة الوفاة الأولى لسيدة في الـ82 من العمر وحالة الوفاة الثانية لرجل في الـ63 من العمر، والثالثة لرجل في الـ70 من العمر، والرابعة لرجل في الـ78 من العمر، وجميعهم من مدينة العريش، وتوفوا داخل قسم العزل في مستشفى العريش العام متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.