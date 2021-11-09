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تواصل فتح معبر رفح البري

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مصر تواصل فتح معبر رفح البري تواصل فتح معبر رفح البري

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واصلت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء لعبور العالقين من الجانبين وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد مصدر مسؤول بالمعبر، على استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية بالمعبر لتيسير إجراءات عبور العالقين والحالات الإنسانية بين الجانبين، وإدخال المساعدات والمعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

من جانبه، أكد مصدر فلسطيني على وصول 37 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى قطاع غزة، مساء الاثنين، عبر بوابة معبر رفح البري، بتنسيق قافلة «أميال من الابتسامات»، وبالشراكة مع مشروع «تحيا »، مشيرًا إلى أن القافلة تحمل اسم «مصر وفلسطين، يدًا بيد للحياة».

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

المصرى اليوم

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