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شبورة مائية على الطرق الرئيسية وطقس معتدل في شمال سيناء

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شبورة مائية على الطرق الرئيسية وطقس معتدل في شمال سيناء شبورة مائية على الطرق الرئيسية وطقس معتدل في شمال سيناء

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غطت الشبورة المائية، صباح اليوم، عددا من مدن محافظة شمال سيناء، خاصة على الطرق الرئيسية في مدن العريش وبئر العبدوالحسنة ونخل بوسط سيناء، لليوم الثالث على التوالي.

وطالبت الإدارة العامة لمرور شمال سيناء المواطنين أصحاب السيارات بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة القانونية وترك مسافة آمنة بين السيارات على مختلف طرق المحافظة، ومنع التوقف على الطريق واستخدام الأضواء الكاشفة وآلات التنبيه على فترات.

بدورها أعلنت محافظة شمال سيناء عن رفع درجة الاستعداد بعد تعرض شمال ووسط سيناء لشبورة مائية خلال فترات الصباح.

ويسود محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، ولطيف الحرارة خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والشبورة المائية.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 11 وحتى 28 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 19 و28 درجة، ومدينة رفح ما بين 18 و28 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 11 و28 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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