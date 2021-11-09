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مجدداً.. الشؤون البلدية تدعو لإصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد تجنباً للمخالفات

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مجدداً.. الشؤون البلدية تدعو لإصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد تجنباً للمخالفات مجدداً.. الشؤون البلدية تدعو لإصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد تجنباً للمخالفات
تبدأ بالدخول على منصة "بلدي" وتقديم الطلب ثم اختيار المسار العادي أو المسار السريع

مجدداً.. الشؤون البلدية تدعو لإصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد تجنباً للمخالفات

جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، دعوتها لإصدار تراخيص السكن الجماعي للأفراد تجنباً لتوقيع مخالفات، مذكرة بخطوات إصدار الرخصة.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها بتويتر، خطوات إصدار الترخيص تبدأ بالدخول على منصة "بلدي" وتقديم طلب الرخصة، ثم اختيار المسار العادي أو المسار السريع.

وأضافت أن الخطوة الثالثة والأخيرة هي الانتهاء من الزيارة الكشفية ثم طباعة الرخصة، مشددة على أهمية المسارعة إلى التسجيل والدخول لمنصة "بلدي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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