اليوم.. مطارا الغردقة وشرم الشيخ يستقبلان أولى الرحلات الشارتر الروسية

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يستقبل مطارا الغردقة وشرم الشيخ الدوليين اليوم الثلاثاء أولى الرحلات الشارتر الروسية بعد توقف 6 سنوات، ومن المقرر استقبال مئات الآلاف من السياح الروس على هذة الرحلات خلال الفترة المقبلة.

وتم التأكيد على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء الأمنية أو الصحية المتبعة داخل المطارين لاستئناف الرحلات الشارتر الجوية الروسية، والتشديد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للسائحين القادمين.

ومن المقرر إقامة احتفالية بكل مطار لاستقبال الرحلة الأولى من السياحة الروسية للرحلات الشارتر وسط تحذيرات من عدم وجود غرف فندقية بالغردقة من فئة الخمس نجوم وإعلان عدد من القري السياحية أنها كاملة العدد.

وأعلنت شركة الطيران الروسية أنه تم السماح لها بتنظيم رحلات شارتر لمطاري الغردقة وشرم الشيخ والحصول على موافقات من الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي.