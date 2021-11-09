ضحايا كورونا في 3 دول.. 126 وفاة جديدة بالبرازيل و54 بمصر و3 بتونس

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خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 5638 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و126 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية في بيان لها أمس، بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 886077؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 609573.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و54 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 338414، من ضمنهم 283747 حالة تم شفاؤها، و19130 حالة وفاة.

تونس

سجلت تونس 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 713.352 فيما بلغ إجمالي الوفيات 25.281.