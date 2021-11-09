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ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

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ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

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نفت رشا سامى العدل، ابنة الفنانة الكبيرة نادية شكرى، صاحبة دور «سوسو» في مسرحية «العيال كبرت»، وفاة والدتها.

ونشرت ابنه الفنانة الكبيرة نادية شكري صورة لأحد الاخبار الكاذبة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وعلقت عليها، قائلة: «كان عندي حق، انا ولا قلت أمي عيان ليه ولا حد فينا يستاهل الوجع، حسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان وانسانة وراء الخبر ده وشبيهه في جوجل أو على يوتيوب ربنا يحرق قلبكم زي ما بتحرقوا قلوب الناس».

وأضافت رشا سامي العدل «اللهم انت حسبي ونعم الوكيل منكم لله، من 4 أيام كمان!! موتوا أمي وهي بفضل الله عايشة وبتتنفس ولو سمعتوا الربورتاج تعرفوا قد ايه مهين وزبالة وحقير زي اللي عمله كدة».

ابنة نادية شكري عبر فيسبوك

وكانت رشا سامى العدل، قد طالبت جمهور ومحبي الفنانة الكبيرة نادية شكري بالدعاء لها بالشفاء العاجل بعد تدهور حالتها الصحية، وأعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بنقل والدتها للمستشقى قائلة: «فى طريقنا للمستشفى أرجو الدعاء لـ أمى فهى بأشد الحاجة له، ولعل دعوة بظهر الغيب تصيب ويتقبلها الله عز وجل».

المصرى اليوم

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