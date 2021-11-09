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«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970

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«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 «زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970

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يظل الجنرال شارل ديجول واحدا من أشهر وأعظم القادة الفرنسيين في التاريخ المعاصر، وانتهى به الأمر رئيسا لفرنسا، وتقول سيرته إنه ولد في الثانى والعشرين من نوفمبر ١٨٩٠،في مدينة ليل الفرنسية، وتخرج في المدرسة العسكرية سان سير في ١٩١٢ من سلاح المشاة، وترقى في السلك العسكرى جنرال فرقة، ثم نائبا لكاتب الدولة للدفاع الوطنى في يناير١٩٤٠وقاد مقاومة بلاده في الحرب العالمية الثانية،وترأس حكومة فرنسا الحرة في لندن، وفى ١٩٤٣ ترأس اللجنة الفرنسية للتحرير الوطنى، التي أصبحت في يونيو ١٩٤٤ تسمى بالحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية، وكان أول رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة، وظل رئيسا لفرنسا من ٨ يناير١٩٥٩حتى ٢٨إبريل ١٩٦٩وقد عرف بمناوراته الاستعمارية تجاه الجزائر بعدة مشاريع ومبادرات، منها مشروع قسطنطينة والقوة الثالثة، والجزائر جزائرية، ومشروع فصل الصحراء الجزائرية، وسلم الشجعان، وينظر الفرنسيون إلى شارل ديجول على أنه الأب الروحى للجمهورية الفرنسية الخامسة، ويرجع الكثيرمن الفرنسيين الفضل إلى ديجول في استقلال بلادهم عن الجيوش النازية أثناء الحرب العالمية الثانية،إذ لم يتوقف وهو في لندن عن إطلاق الشعارات التي كانت تلهب حماس الفرنسيين وتدفعهم للمقاومة، وقد أطلق اسمه على العديد من المرافق الحيوية، مثل المطار والشوارع، والمتاحف ومحطات القطارات، ولديجول مؤلفات حول موضوع الاستراتيجية والتصور السياسى والعسكرى، ومنها «خيط السيف» و«نحو جيش الاحتراف» و«فرنسا وجيشها»، إلى أن توفى «زى النهارده» في ٩ نوفمبر ١٩٧٠ عن عمر يناهز التاسعة والسبعين عاما ليجىء جورج بومبيدو خلفا له.

المصرى اليوم

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