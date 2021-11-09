الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور)

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شن حي الهرم بمحافظة الجيزة حملة إشغالات مكبرة استهدفت شوارع: المريوطيه هرم- الشيشيني فيصل- عبيده بن الجراح فيصل.

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادره ٣٨٠ حالة اشغال متنوعة، وإزاله جميع الاكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص الموجودة على سور مسجد كفره نصار وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم بمتابعة من تيسير عبدالفتاح، رئيس حي الهرم.

وفي حي الطالبية، تم رفع التعديات والحواجز الحديديه وتسيير الحركة المرورية بشوارع العدل وشارع عثمان محرم وشارع زهني وشارع التعاون ورفع الاشغالات على حرم الطريق وللمقاهي والمحلات المخالفه وذلك بمتابعة الدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية.

وقام مركز ومدينة منشأه القناطر بشن حملات أسفرت عن تحرير 2 محضر غلق مقهى و2 محضر كمامة و10محضر إشغال طريق، ومصادرة ١٠٠ حالة إشغال لاستاندات وتعديات وتم مصادرة المضبوطات بمخازن المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفين بمتابعه السيد محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة منشاة القناطر.