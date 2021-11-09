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إيهاب جلال: أقنعت عبدالله السعيد بالبقاء مع بيراميدز.. وهذه حقيقة مفاوضات بن شرقي

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إيهاب جلال: أقنعت عبدالله السعيد بالبقاء مع بيراميدز.. وهذه حقيقة مفاوضات بن شرقي إيهاب جلال: أقنعت عبدالله السعيد بالبقاء مع بيراميدز.. وهذه حقيقة مفاوضات بن شرقي

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أكد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق، كانت لديه رغبة في الانتقال إلى صفوف ، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال إيهاب جلال، في تصريحات تليفزيونية: «البطولات غائبة عن عبدالله السعيد، منذ رحيله عن النادي الأهلي، لذلك اللاعب كان لديه إصرار على الانتقال إلى صفوف الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي الماضي».

وأضاف: «بعدما توليت تدريب الفريق، عقدت جلسة مع عبدالله السعيد، وأقنعته بالتراجع عن الانضمام للزمالك، حيث أكدت له أن هدفي الأساسي مع النادي السماوي، هو التتويج بالبطولات، خاصة أن جميع الامكانيات في النادي تساعدنا على تحقيق ذلك».

وتابع: «السعيد صرف النظر عن انضمامه للزمالك، لم يثير وقتها أي مشكلة مع النادي، مضيفًا: «عبدالله السعيد لاعب كبير، وأي نادٍ يتمنى وجوده معه».

وعن حقيقة المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي، جناح نادي الزمالك، قال: «لم أطلب انضمام بن شرقي، لبيراميدز، وكل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح».

وأكمل: «بن شرقي لاعب مميز للغاية، ولكنه مرتبط بعقد مع نادي الزمالك، وأنا لا أحب أن أكون سببًا في مشاكل بين إداراتي النادي الأبضي وبيراميدز».

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