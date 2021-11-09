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أظهرت تسريبات أن شركة جوجل تعمل على تطوير هاتف جديد قابل للطي كأول هاتف تنتجه على الاطلاق لمنافسة هواتف سامسونج جالاكسي زد فولد.

ووفقا للتسريبات فإن جوجل ستطلق العام القادم هاتفا قابلا للطي، يشبه من حيث التصميم، هاتف Galaxy Z Fold، لكنه سيحصل على البرمجيات الموجودة في أجهزة Pixel 6 الجديدة.

وسيزود الهاتف على الأغلب بشاشة أساسية مرنة مقاسها أكبر من 7 بوصات، وشاشة خارجية عالية الدقة يمكن اعتمادها كشاشة للتحكم بالتطبيقات أو إجراء المكالمات الهاتفية، أو قراءة الرسائل والإشعارات.

أما كاميرا هذا الهاتف من المرجح أن يحصل على كاميرا أساسية بدقة 12.2 ميجابيكسل، ومجهزة بعدسة للتصوير الفائق العرض، أما الكاميرا الأمامية له فستكون ثنائية العدسة بدقة 8 ميجابيكسل.

وسيكون الهاتف مزود بتطبيق Google Camera، ستستخدم مع هواتف Pixel المستقبلية لمنحها قدرات تصوير خاصة.

- تسريبات لهاتف جوجل بيكسل القابل للطي -