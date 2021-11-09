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أسطورة التدريب التونسي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية

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أسطورة التدريب التونسي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية أسطورة التدريب التونسي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية

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أثنى المدرب التونسي الشهير، فوزي البنزرتي، على نجم منتخب تونس والفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، علي معلول، خاصة في ظل الحالة الفنية الرائعة التي ظهر عليها في مباراة القمة الأخيرة أمام نادي .

ونجح الأهلي في الفوز على الزمالك مساء الجمعة الماضي بنتيجة 5-3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة تألقا لافتاً من على معلول وسجل هدفين من ركلتي جزاء في خماسية المارد الأحمر.

فوزي البنزرتي

وقال فوزي البنزرتي: تابعت مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك وهما عملاقان من عمالقة الكرة العربية والإفريقية، وكانت مباراة رائعة وقوية من الفريقين.

وحول على معلول قال: «نعتبر على معلول لاعباً مصرياً وهو يشعر بالسعادة مع بطل إفريقيا وأنصحه بتجديد عقده مع القلعة الحمراء».

وأضاف فوزي البنزرتي: «يجب منح الجنسية المصرية لعلي معلول بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع الأهلي والبصمة القوية التي تركها على الفريق».

المصرى اليوم

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