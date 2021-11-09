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«زي النهارده».. وفاة رئيس وزراء بريطانيا نيفيل تشامبرلين 9 نوفمبر 1940

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«زي النهارده».. وفاة رئيس وزراء بريطانيا نيفيل تشامبرلين 9 نوفمبر 1940 «زي النهارده».. وفاة رئيس وزراء بريطانيا نيفيل تشامبرلين 9 نوفمبر 1940

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كان نيفيل تشامبرلين رئيس وزراء بريطانيا في الفترة من مايو 1937 إلى مايو 1940، وهو مولود في 18 مارس 1869 في إدجباستون، وهو ينتمى إلى حزب المحافظين، وهو ابن جوزيف تشامبرلين أحد زعماء حزب المحافظين، ووزير المالية في وزارة سالسبورى، ولم يصبح عضوًا في البرلمان إلا في سن الخمسين من عمره، إذ كان قبلها يعمل في التجارة وكان رئيسًا لبلدية مدينة برمنجهام،ومثّل المدينة بعدها في البرلمان في1918،وحتى نهاية حياته وبفضل خبرته السابقة بحكم منصبه رئيسًا للبلدية نجح في منصب وزيرالصحة ،الذي تولاه في عهود حكومات حزب المحافظين للفترة ما بين 1923 و1928، وفى نوفمبر 1931 خلف سنودن في منصب وزير المالية، الذي بقى فيه حتى جاء خلفًا لبولدوين في منصب رئيس الوزراء في مايو 1937وفى العام نفسه انتخب رئيسًا لحزب المحافظين، وقد تميزت سياسته الخارجية بالحرص على السلام، فعمل على إلغاء العقوبات التي فرضتها عصبة الأمم ضد إيطاليا بعد غزو الحبشة، وإعلان حياد إنجلترا في الحرب الأهلية الإسبانية، وعدم الاحتجاج على ضم النمسا لألمانياعقد هو ونظيره الفرنسى إدوار دلادييه معاهدة ميونخ مع ألمانياالنازية في نهاية سبتمبر 1938بغية استرضاء زعيمها هتلر وحقن الدماء، وباستيلاء هذه الأخيرة على تشيكوسلوفاكيا في مارس1939ثم مهاجمة بولندا، بدلت بريطانيا سياستها الخارجية بإقرار مساعدة كل من بولندا ورومانيا واليونان وتركيا، وبعد دخول بريطانيا الحرب عام 1940 أثارالبرلمان حملة ضده، مما أدى إلى استقالته في 10مايو1940وخلفه تشرشل.إلى أن توفى«زي النهارده»فى 9 نوفمبر 1940.

المصرى اليوم

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