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أكد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، لا يوجد أي شخص يستطيع منع محمد عادل، من إدارة أي مباراة للأهلي أو الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال عصام عبدالفتاح، في تصريحات تليفزيونية: «مفيش مخلوق في مصر يقدر يتدخل في عمل الحكام، زي ما احنا بنحترم جميع الأندية ولا نتدخل في عملهم، أتمنى أن تساعدنا الأندية في عملنا».

وأوضح: «ضربة الجزاء التي احتسبت للزمالك صحيحة، لأنه كان هناك جذب من قميص التونسي سيف الجزيري مهاجم الزمالك، فضلاً عن قيام على معلول، لاعب الأهلي بعرقلة اللاعب».

وعن تصريح محمد عادل، بأنه حاول احتواء لاعبى الزمالك بعد هدف محمد شريف الثالث، قال: «كلمة احتواء المقصود بها السيطرة على المباراة، وهي تعني أنه يحتوى كل من في المباراة من أجل السيطرة عليها»، مضيفًا: «أهم محاضرة في التحكيم عن الاحتواء».

وتابع: «فين الأخطاء التي حدثت في مباراة القمة، لا توجد أخطاء تحكيمية في المباراة، وهذا باعتراف جميع المحللين».