إعلان تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المنيا الأزهرية

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أعلن الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، إجراء انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المنيا الأزهرية، للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢، بالديوان العام، وسط مشاركة جادة ومنافسة قوية بين الطلاب من مختلف المعاهد للظفر بمقاعد المكتب.

وقال محسن خالد حسن، الوكيل الثقافي للإدارة، أجريت عملية الاقتراع تحت إشراف محمد فتحي، مدير إدارة رعاية الطلاب، ومحمد جمال، موجه عام التربية الاجتماعية، وأشرف عبدالحميد، الموجه الأول.

وأسفرت نتائج فرز الأصوات عن فوز: محمد محمود توفيق بمعهد بنين دير مواس، الأمين العام، أنس أحمد صالح بمعهد بنين مطاي، الأمين المساعد، عبدالرحمن محمد عبدالبديع، بمعهد بنين أبوقرقاص، مقرر اللجنة الاجتماعية، عبدالرحمن رجب عبدالعزيز، بمعهد بني حسن، مقرر اللجنة العلمية، ومحمد أشرف كمال بمعهد أسمو العروس، مقرر اللجنة الفنية، وزياد عبدالفتاح حسن بمعهد بني سالم، مقرر اللجنة الثقافية والدينية، وإسلام توفيق حسن بمعهد الفكرية مقرر اللجنة الرياضية.

وهنأ الشيخ إبراهيم محمود إبراهيم، الوكيل الشرعي الطلاب الفائزين بانتخابات المكتب التنفيذي، مُطالباً إياهم بالتعاون فيما بينهم، لتحقيق المنشود من المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب، والتعبير عن الصورة الحقيقية والمُشرفة لطالب العلم الأزهري.

شارك تنظيم عملية الاقتراع بين الطُلاب بالديوان العام الأساتذة «عابد على، يحي حميدو، فاطمة شعبان» مسئولي تنظيم المسابقات والأنشطة الاجتماعية بنين وفتيات.