«عايز يتجوز».. القبض على شاب هدد محافظ بورسعيد بارتكاب جريمة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص بمحافظة بورسعيد بعد ساعات من نشره رسالة على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» طالب خلالها بضرورة مقابلة مسؤولى المحافظة لحل مشكلة خاصة به مهددا بارتكاب جريمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله القيس بوك بشأن رسالة لأحد الأشخاص ببورسعيد طالب خلالها بضرورة مقابلة مسؤولى كبير داخل المحافظة لحل مُشكلة خاصة به وهدد انه سوف يرتكب جريمة.

وبالفحص تم تحديد هوية المتهم وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه وبمناقشته قرر بوجود خلافات بينه وبين شقيقاته وأزواجهن بسبب الميراث.

وأضاف أنه يرغب في الزواج والإقامة في الشقة التي يقيم بها محل الخلاف والتي سبق وأن حصل والده عليها من المحافظة، مؤكدا أنه نشر الرسالة بغرض مقابلة مسؤولى كبير في محافظة بورسعيد لتخصيص الشقة محل الخلاف له أو توفير سكن له بديل لرغبته بالزواج.

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.