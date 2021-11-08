★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استمرارا للازمات العديدة التي تشهدها القلعة البيضاء، أعلن نادى فيزبريم المجرى، بشكل تعاقده بشكل رسمى مع يحيى الدرع، لاعب الفريق الاول لكرة اليد بنادى الزمالك، بداية من الموسم المقبل ولمدة موسمين.

حيث ينتهي عقد يحيى الدرع مع نادى الزمالك بنهاية الموسم الجارى ولم يتم تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وفلشت لجنة ادارة الزمالك برئاسة حسين لبيب في التجديد مع يحيى الدرع ليكون اللاعب ثانى الراحلين عن كوماندز اليد الزمالكاوى بعدما اعلن، نادي فيف كييلسي البولندي، ضم حسن وليد قداح ظهير أيسر نادي الزمالك لكرة اليد، وبعقد لمدة 4 سنوات، تبدأ عام 2023.