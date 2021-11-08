محمد حفظي : مهرجان القاهرة السينمائي سيعرض 35 عمل دولي لأول مرة عربيا

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أكد المنتج محمد حفظي، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنه يرى أن مهرجان القاهرة يحتاج من 3 إلى 5 سنوات لتنفيذ رؤيته للمهرجان حال توفر بعض الظروف والإمكانيات الإدارية وليست المالية فقط، قائلا: «مهرجان القاهرة مش مجرد مهرجان بيعرض أفلام وخلاص ده من أهم المهرجانات».

وأضاف المنتج محمد حفظي، خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن لديهم برنامج به 100 فيلم في مهرجان القاهرة السينمائي بينهم 35 فيلم يعرضون عالميا في مهرجان القاهرة، متابعا: «هذه الأفلام تعرض لأول مرة دوليا وهذا شيء غير مسبوق عربيا».

واستكمل: «نعرض في مهرجان القاهرة السينمائي حوالي 11 فيلم فازت بأهم جوائز في مهرجانات دولية كبرى»، لافتا إلى أنهم يستهدفون التنوع والتعددية وتمثيل المرأة في السينما العالمية والمهرجانات الدولية بنسبة 35%.