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أورتيجا يشدد قبضته على السلطة

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أورتيجا يشدد قبضته على السلطة أورتيجا يشدد قبضته على السلطة
تشير النتائج الأولية للانتخابات العامة في جمهورية نيكاراغوا، أكبر دول أمريكا الوسطى، إلى أن الرئيس الحالي دانيال أورتيغا قد فاز بأغلبية ساحقة. مع فرز حوالي نصف الأصوات، وحصل أورتيجا على حوالي 75 % من الأصوات.

ويعد خوسيه دانيال أورتيجا سافيدرا، ذا 75 عامًا الرئيس الحالي لنيكاراغوا (منذ عام 2007)، شهدت سياساته في تنفيذ الإصلاحات اليسارية عبر نيكاراغوا.

وخاض أورتيجا، انتخابات الأحد، دون أي معارضة جدية.

وتم اعتقال العديد من السياسيين ورجال الأعمال والصحفيين والنشطاء، منذ مايو الماضي، من بينهم سبعة مرشحين للرئاسة.


الوطن السعودية

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