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«اللي نشر الإشاعة كان بيحلم وصحي».. نهال عنبر تنفي تعين أحمد عبد العزيز نقيبا للمهن التمثيلية

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«اللي نشر الإشاعة كان بيحلم وصحي».. نهال عنبر تنفي تعين أحمد عبد العزيز نقيبا للمهن التمثيلية «اللي نشر الإشاعة كان بيحلم وصحي».. نهال عنبر تنفي تعين أحمد عبد العزيز نقيبا للمهن التمثيلية

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نفت الفنانة نهال عنبر الشائعات المنتشره خلال الساعات الماضية، عن استبعاد الدكتور اشرف زكي من منصبة كنقيب للمهن التمثيلية وتعين الفنان أحمد عبدالعزيز بدلا منه.

وقالت نهال عنبر في تصريح لـ«المصري اليوم»: «لا مش صحيح الكلام ده ودكتور أشرف زكي هو نقيب المهن التمثيلية، والانتخابات التي أجرتها النقابة أول أمس، لم يشارك من خلالها الدكتور أشرف زكي، لأنه لم ينتهي من فترة تولي نقابة المهن التمثيلية».

وأضافت: «الانتخابات كانت لعدد من أعضاء النقابة، لأن فترة الـ 3 سنوات انتهت، وأكيد اللي نشر الإشاعة دي كان بيحلم وصحي من النوم قالها».

وكانت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسؤولة عن الملف الطبي كشفت، الخميس الماضي، عن سبب عدم حضورها انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، موضحة أنها تعاني من التهاب رئوي شديد خلال الأيام الماضية.

وقالت نهال عنبر في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «كنت تعبانة جدا من فترة وعندى برد شديد من فترة والدكتور المعالج طلب مني عدم إجهاد نفسي خلال فترة التعب وطلب مني بعض الأشاعات والتحاليل للاطمئنان على حالتي الصحية بعد الشك في إصابتي بفيروس كورونا».

وأضافت: «وعملت التحاليل والأشاعات التي طلبها الدكتور وكلها نتيجتها كويسة وطلع دور برد شديد شوية وعملي التهاب رئوي».

وعن عدم حضورها انتخابات نقابة المهن التمثيلية، التي أقيمت اليوم الجمعة، ردت قائلة: «الدكتور قالي بلاش تنزلي إنتي تعبانه جدا، وعندك التهاب شديد بلاش تخرجي من البيت لحد ما تكوني كويسة وتاخدي إجازة من كل شغلك في النقابة والتصوير كمان».

موضحة: «ماليش انتخابات النهارده، لأني لسه لم أنته من فترتي الـ3 سنوات، التجديد النصفي لباقي الأعضاء فقط، ولكني كفنانة كنت عايزة أنزل أنتخب، ولكن تعبي الشديد منعني من التواجد بين أصدقائي وزملائي».

وكانت أحدث أعمال الفنانة نهال عنبر مشاركتها بمسلسل «الطاووس» الذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، كما شاركت بحكاية «حتة مني» من مسلسل «زي القمر» بطولة إلهام شاهين.

المصرى اليوم

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