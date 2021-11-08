وزير المالية يعلن طرح شركة للاكتتاب العام في البورصة الشهر الحالي (تفاصيل)

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كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن الإتجاه لطرح إحدى الشركات خلال الشهر الجاري، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لكنه لم يذكر تفاصيل الشركة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، مع الوزير مساء الإثنين ونائبيه، وقيادات الوزارة، ورؤساء المصالح الإيرادية التابعة.

ودعا معيط رجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص للإطلاع والقيام بدوره في توفير فرص العمل، لاسيما أننا نحتاج إلى توفير مليون فرصة عمل سنويا وهذا الأمر لن يكون بإمكان الحكومة القيام به.

كما دعا وزير المالية القطاع الخاص إلى بذل المزيد من المشاركة في الاقتصاد والنمو والتنمية وزيادة ذلك مع الوقت.

كشف محمد معيط عن موافقة الحكومة على فتح مرحلة رابعة من رد دعم الصادرات، والسداد بانتظام المستحقات المتأخرة، بعد أن طلب عدد من رجال الأعمال ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة لفرنسا.