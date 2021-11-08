مي عاطف: برنامج قائمة الخطيب متكامل ويلبي تطلعات الأعضاء ونحلم بكأس العالم للأندية

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أكدت مي عاطف بطلة النادي الأهلي ومصر السابقة للسباحة والمرشحة على مقعد العضوية في قائمة محمود الخطيب بانتخابات النادي إنها فخورة للغاية بتواجدها في القائمة التي تضم قامات كبيرة خدمت النادي لسنوات طويلة.

وقالت إن برنامج قائمة الخطيب متكامل ويغطي كافة القطاعات ويلبي تطلعات أعضاء الجمعية العمومية للنادي بمختلف الفئات السنية، ويعزز من النقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها الفترة الماضية.

وأشارت مي عاطف إلى إن قطاعات النادي الرياضية لها نصيب كبير من برنامج القائمة، بحيث يتم التركيز على تطوير الأجهزة الفنية بأحدث الوسائل والدراسات العالمية من خلال برامج تدريب وفترات معايشة واستقدام خبرات أجنبية كبيرة بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج على كافة الأصعدة في ظل النقلة العالمية التي تسعى لها القائمة.

وأضافت :«كرة القدم لها تصور خاص يتواكب مع الإنجازات التي تحققت في وقت سابق بالحصول على المركز الثالث في مونديال الأندية الماضي.. بالتأكيد نحلم بالفوز بكأس العالم للاندية وفي حال الحصول على ثقة الجمعية العمومية سوف يتم العمل بشكل فعلي على تحقيق هذا الهدف».

وشددت مي عاطف على إن وجود تخصصات متنوعة بين أعضاء القائمة وخبرات عريضة في مختلف المجالات يضمن وجود اهتمام كبير بالمرأة والطفل وذوي الهمم والنواحي التسويقية والمالية والخدمية وكذلك العمل على إشراك أعضاء النادي في مختلف الأنشطة من خلال اللجان النوعية .