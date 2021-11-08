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محمد صلاح يخسر جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي بعد السقوط أمام وست هام

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محمد صلاح يخسر جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي بعد السقوط أمام وست هام محمد صلاح يخسر جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي بعد السقوط أمام وست هام

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غاب لاعبو تشيلسي ومانشستر يونايتد عن تشكيل الجولة 11 للدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تواجد لاعب واحد فقط من ليفربول.

وتعادل تشيلسي مع مضيفه بيرنلي (1-1)، وخسر مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي (2-0)، كما خسر ليفربول للمرة الأولى هذا الموسم على يد وست هام (3-2).

وخرج من التشكيل، لاعبون كبار، مثل كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وساديو ماني وكاي هافيرتز.

وجاء تشكيل الجولة 11 حسب موقع «هو سكورد»، كالآتي:

حراسة المرمى: تيم كارول (نورويتش سيتي)

الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)- إيثان بينووك (برينتفورد)- بن وايت (آرسنال)- ألكسندر أرنولد (ليفربول).

الوسط: سميث روي (آرسنال)- شيخو كوياتيه (كريستال بالاس)- كونور جالاجر (كريستال بالاس)- رافينيا (ليدز يونايتد).

الهجوم: آدم أرمسترونج (ساوثهامبتون)- برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

المصرى اليوم

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