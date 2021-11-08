زينبيات الحوثي يختطفن المدنيين

★ ★ ★ ★ ★

كشف مصدر في محافظة تعز ارتفاع الانتهاكات ضد المدنييين وتعمد الحوثيين في ذلك لإخضاعهم وتنفيذ توجهاتهم، مستغلين ما يحدث في جبهات مأرب.

من جانبه أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC عن توثيقه لـ 73 حالة انتهاك طالت مدنيين في محافظة تعز خلال شهر سبتمبر الماضي، وقال المركز في تقريره الشهري إن فريقه الميداني استطاع توثيق مقتل 9 مدنيين بينهم امرأة.

وتوصل التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي تواصل القصف المكثف والممنهج لاستهداف الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين، وخصوصًا النساء والأطفال، إلى جانب الأعمال الإرهابية في مداهمة المنازل واختطاف المدنيين خصوصًا من الوحدات العسكرية النسائية المسماة بالزينبيات اللواتي داهمن منازل النساء في قرية رحبان بدمنة خدير بشكل مروع.

تزايد الاحتجاجات

وتطرق التقرير إلى الاحتجاجات المتزايدة للمواطنين جراء غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتدهور العملة المحلية ومواجهة القوى الأمنية تلك الاحتجاجات بالقوة المفرطة والاعتداء على المتظاهرين، والذي نتج عنه سقوط جريح واحد واعتقال العديد من المتظاهرين.

مشيرًا إلى تفاقم الوضع الصحي بشكل خطير في المحافظة وانتشار الأوبئة الفتاكة ومن أهمها جائحة كورونا وحمى الضنك والملاريا، والتي أصابت آلاف المواطنين منذ مطلع العام الجاري.

وتمكن فريق المركز الميداني من رصد إصابة 24 مدنيًا بينهم امرأتان و7 أطفال، تسببت ميليشيا الحوثي بإصابة 11 مدنيًا منهم، بينهم امرأتان و6 أطفال، حيث أصيب 5 مدنيين بينهم امرأتان و3 أطفال بالقذائف المدفعية المختلفة، فيما أصيب 4 مدنيين بينهم 3 أطفال برصاص قناص تابع للميليشيا، وأصيب مدنيان اثنان جراء انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا الحوثية.

وأصيب 9 مدنيين بينهم طفل برصاص مباشر من قبل أفراد في الجيش الحكومي، وأصيب مدني واحد برصاص مباشر لمسلح مجهول، كما أصيب آخر جراء انفجار قنبلة يدوية ألقاها مسلح مجهول.

وتسببت القوات التابعة للواء هيثم قاسم غير المعترفة بالحكومة الشرعية بإصابة مدني واحد دهسًا بطقم عسكري وآخر برصاص مباشر.

اختطاف واعتقالات

ووثق الفريق الميداني حالتي اختطاف وإخفاء قسري، ارتكب مسلحون خارج إطار الدولة حالة منها، وارتكب أفراد في الجيش الحكومي الحالة الأخرى، كما وثق الفريق الميداني 4 حالات اعتقال طالت مدنيين ارتكب الجيش الحكومي ثلاث منها، وارتكبت القوات المشتركة التابعة لطارق صالح واحدة منها. وثق الفريق الميداني لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان 5 حالات لاعتداءات طالت مدنيين ارتكب أفراد في الجيش الحكومي ثلاث حالات منها وارتكب أحدها مسلحون مجهولون، وحالة أخرى ارتكبتها ميليشيا الحوثي.

انتهاك الحرية

ووثق المركز وقوع 3 حالات انتهاك لحرية الرأي والتعبير ارتكبها أفراد في الجيش الحكومي.

وتم تسجيل 26 حالة انتهاك لممتلكات عامة وخاصة، حالة واحدة منها لميناء المخا الذي قصفته ميليشيا الحوثي بطائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية ما أحدث دمارًا واسعًا في الميناء، فيما تم تسجيل 25 حالة تقديرية لممتلكات خاصة.

حيث تضررت 3 منازل بشكل كلي و9 منازل بشكل جزئي و7 مركبات نتيجة القصف من قبل ميليشيات الحوثي، وتضررت مركبة بشكل جزئي برصاص مسلحين خارج إطار الدولة، واحترقت كميات كبيرة من المواد الإغاثية وبضائع مختلفة لتجار نتيجة قصف الحوثي لميناء المخا.

كما تم نهب مركبة وأموال وسلاح شخصي من قبل مسلحين خارج إطار الدولة، وتم اقتحام ونهب ممتلكات منزل من قبل أفراد في الجيش الحكومي، وتضررت صيدلية جزئيًا جراء انفجار قنبلة ألقاها مسلح مجهول.