رسميًا..حمادة المصري رئيسًا للجنة الفنية بالإسماعيلي

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استقر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، على أعضاء اللجنة الفنية الجديدة والتى ستتولى كافة المهام الفنية داخل النادي ويترأسها حماده المصرى نجم الفريق ومنتخب مصر سابقا.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من الثنائى محمود حسن وأشرف خضر.

ويؤكد مجلس الإدارة أنه تم اختيار أعضاء اللجنة، بالنظر للخبرات الفنية والإدارية الكبيرة التي يتمتع بها الثلاثي، حيث يمثلون أجيالا كروية مختلفة، أسهمت في نجاحات كثيرة للدراويش.

هذا ومن المقرر أن تقوم اللجنة بتقديم خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم، بما يحقق الاحترافية الكاملة في الأداء فنيا وإداريا على كافة مستويات القطاع.