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عبر عماد متعب نجم الأهلي السابق ونائب رئيس رابطة الأندية، عن غضبه الشديد من مسؤول داخل المارد الأحمر.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية: «قس واحد موجود داخل النادي الأهلي بيكلم القناة، بيقولهم ازاي بتسمحو لعماد يكلم كده عن الأهلي، وكلم المواقع لمهاجمتي».

وأضاف مهاجم منتخب مصر السابق: «بلاش معايا أنا مده لأني محترم وبحب الأهلي من قلبي وحياتي كلها قضيتها في الأهلي».

ووضح متعب أنه تحدث في أمور فنية فقط وانتقد تبديلي أفشة وشريف لأنها فوتت على الأهلي تحقيق فوز تاريخي، رغم إشادتي بأداء وتخطيط موسيماني.

وأكد متعب أنه تحدث مع خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، عن المسؤول وسيتواصل مع رئيس النادي محمود للخطيب لتقديم شكوى إليه.

واختتم عماد متعب: «ومش بتكلم غير لمصلحة الأهلي، وأنا مش هسكت ودي مش أول مره تحصل معايا وبيحرض الناس ضدي».