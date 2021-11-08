أمير نجران: السعوديون أثبتوا أن البيعة عقيدة وإيمان

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أكد أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن إنجازات المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين تتخطى الحساب الفلكي بسنوات وسنوات.

وقال في مجلسه الأسبوعي «الإثنينية»: «يشرفني باسم أهالي نجران ومسؤولي المنطقة وباسمي أن أرفع عظيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتولي مقامه الكريم مقاليد الحكم في البلاد، والتهنئة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المقام المكين والعضيد الأمين».

رغد العيش

وأضاف أمير المنطقة: «لقد أثبت هذا الشعب الأبي العظيم أن البيعة عقيدة وإيمان مطلق، ثابت لا يتجدد، عبر مواقف عديدة سطرها وبرهن فيها على طاعته لولي الأمر في المنشط والمكره، وفي اليسر والعسر، وفي السلم والحرب، والتهنئة أيضا لأنفسنا بهذه الذكرى الغالية العزيزة، ونحن نهنأ بالعيش الرغيد، والحياة الآمنة المطمئنة في كنف مليكنا وتحت ظله بفضل الله».

إصدار «الوطن»

و أشاد أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بمواكبة صحيفة «الوطن» كل المناسبات على مستوى المملكة في كل زمان ومكان. وقال خلال استقباله أمس مدير مكتب «الوطن» في نجران، الزميل صالح آل صوان، الذي سلمه نسخة من إصدار «الوطن» الخاص بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز: «إن المسؤولية الملقاة على عاتق وسائل الإعلام كبيرة جدا في التصدي للإعلام الحاقد، ونقل الصورة التي تليق بمكانة المملكة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين»، مشيدا بما احتواه الإصدار من تقارير وإنجازات عن تنمية نجران طيلة السنوات السبع الماضية.