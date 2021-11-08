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القبض على 7 أشخاص ارتكبوا عدة جرائم

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أمير نجران: السعوديون أثبتوا أن البيعة عقيدة وإيمان

أكد أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن إنجازات المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين تتخطى الحساب الفلكي...

0e4c9ff47e.jpgنجران : الوطن
199f1a9649.jpg03 ربيع الثاني 1443 هـ

12 ديوانية للمسنين

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية «رحماء» لرعاية المسنين في الأحساء، عبدالله السلطان، لـ«الوطن» أمس، تأسيس نحو 12 ديوانية، موزعة في أرياف...

icon-byline.pngالأحساء: الوطن
icon-clock.png03 ربيع الثاني 1443 هـ

معالجة شيخوخة النخيل بالتقزيم

في تجربة فريدة من نوعها، أقدم عدد من المزارعين بحي الحضن في منطقة نجران على تقزيم وتقصير النخيل الشاهق والمعمر والذي يتراوح ارتفاع...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png03 ربيع الثاني 1443 هـ

أداء يستعرض أساليب جمع بيانات تجربة المستفيد

نظم المركز الوطني لقياس الأجهزة الحكومية "أداء" لقاء "رواد الأداء" في دورته الخامسة بحضور أكثر من 40 جهازًا حكوميًا، الذي...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png03 ربيع الثاني 1443 هـ
هيئة-النقل_0

1 ديسمبر موعدا لإصدار العقود الإلكترونية من تأجير

حددت الهيئة العامة للنقل موعد بدء المرحلة الثالثة للتطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة (تأجير)...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png03 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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