القبض على 7 أشخاص ارتكبوا عدة جرائم
أكد أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن إنجازات المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين تتخطى الحساب الفلكي...
نجران : الوطن
03 ربيع الثاني 1443 هـ
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية «رحماء» لرعاية المسنين في الأحساء، عبدالله السلطان، لـ«الوطن» أمس، تأسيس نحو 12 ديوانية، موزعة في أرياف...
الأحساء: الوطن
03 ربيع الثاني 1443 هـ
في تجربة فريدة من نوعها، أقدم عدد من المزارعين بحي الحضن في منطقة نجران على تقزيم وتقصير النخيل الشاهق والمعمر والذي يتراوح ارتفاع...
نجران: قاسم الكستبان
03 ربيع الثاني 1443 هـ
نظم المركز الوطني لقياس الأجهزة الحكومية "أداء" لقاء "رواد الأداء" في دورته الخامسة بحضور أكثر من 40 جهازًا حكوميًا، الذي...
الرياض : الوطن
03 ربيع الثاني 1443 هـ
حددت الهيئة العامة للنقل موعد بدء المرحلة الثالثة للتطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة (تأجير)...
الرياض : الوطن
03 ربيع الثاني 1443 هـ