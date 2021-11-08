استرداد 3 مركبات مسروقة والقبض على سارقيها
أكد أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن إنجازات المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين تتخطى الحساب الفلكي...
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية «رحماء» لرعاية المسنين في الأحساء، عبدالله السلطان، لـ«الوطن» أمس، تأسيس نحو 12 ديوانية، موزعة في أرياف...
في تجربة فريدة من نوعها، أقدم عدد من المزارعين بحي الحضن في منطقة نجران على تقزيم وتقصير النخيل الشاهق والمعمر والذي يتراوح ارتفاع...
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن...
نظم المركز الوطني لقياس الأجهزة الحكومية "أداء" لقاء "رواد الأداء" في دورته الخامسة بحضور أكثر من 40 جهازًا حكوميًا، الذي...
حددت الهيئة العامة للنقل موعد بدء المرحلة الثالثة للتطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة (تأجير)...