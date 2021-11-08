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الاستثمار في الأسهم النامية

يمكن أن يكون الاستثمار في الأسهم النامية طريقة رائعة لكسب ثروة تغير الحياة في سوق الأسهم. المفتاح هو معرفة الأسهم النامية التي يجب شراؤها - ومتى. لمساعدتك على ذلك تقدم لك منصة إيفست في هذا المقال دليل مفيد للاستثمار في الأسهم النامية.

ما هي أسهم النمو؟

أسهم النمو هي الشركات التي تزيد إيراداتها وأرباحها بمعدل أسرع من متوسط ​​الأعمال في صناعتها أو السوق ككل.

ومع ذلك، فإن الاستثمار في النمو ينطوي على أكثر من مجرد اختيار الأسهم التي ترتفع.

غالبًا ما تكون الشركة النامية قد طورت منتجًا أو خدمة مبتكرة تكتسب حصة في الأسواق الحالية، أو تدخل أسواقًا جديدة، أو حتى تنشئ صناعات جديدة تمامًا.

تميل الأعمال التي يمكن أن تنمو بشكل أسرع من المتوسط ​​لفترات طويلة إلى أن يكافأ السوق، مما يوفر عوائد جيدة للمساهمين في هذه العملية. وكلما زادت سرعة نموها، زادت العائدات.

على عكس الأسهم ذات القيمة، تميل الأسهم عالية النمو إلى أن تكون أكثر تكلفة من متوسط ​​المخزون من حيث المقاييس مثل السعر إلى الأرباح، والسعر إلى المبيعات، ونسب السعر إلى التدفق النقدي الحر.

ومع ذلك، على الرغم من علامات الأسعار المتميزة، لا يزال بإمكان أفضل الأسهم النامية تحقيق عوائد تخلق ثروة للمستثمرين بينما يحققون إمكانات نموهم الهائلة.

أسهم النمو الكبير

لتزويدكم ببعض الأمثلة، إليك 10 أسهم نمو ممتازة متوفرة في سوق الأسهم اليوم:

أسهم الشركة الصناعة/ القطاع الاقتصادي معدل النمو السنوي المركب للمبيعات لمدة 3 سنوات Shopify (NYSE:SHOP) التجارة الإلكترونية 183% Alibaba (NYSE:BABA) التجارة الالكترونية والتخزين السحابي 63% Square (NYSE:SQ) الدفع الإلكتروني 63% MercadoLibre (NASDAQ:MELI) التجارة الإلكترونية 58% Facebook (NASDAQ:FB) الإعلان الإلكتروني 48% JD.com (NASDAQ:JD) التجارة الإلكترونية 29% Netflix (NASDAQ:NFLX) الترفيه والتسلية 29% Amazon (NASDAQ:AMZN) التجارة الالكترونية والتخزين السحابي 28% Salesforce.com (NYSE:CRM) البرامج السحابية 26% Alphabet (NASDAQ:GOOG), (NASDAQ:GOOGL) الإعلانات الإلكترونية 18%

مصادر البيانات: مورنينج ستار، التقارير المالية ربع السنوية للشركة

كما تظهر هذه القائمة، تأتي أسهم النمو في جميع الأشكال والأحجام. يمكن العثور عليها في مجموعة متنوعة من الصناعات، داخل الولايات المتحدة والأسواق الدولية.

في الواقع، في حين أن جميع الأسهم المدرجة في هذه القائمة هي شركات أكبر، يمكن للشركات الصغيرة أن تكون أرضًا خصبة لمستثمري النمو أيضًا.

هناك طريقة رائعة للاستثمار في مجموعة واسعة من أسهم نمو رؤوس الأموال الصغيرة من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) مثل Vanguard Small-Cap Growth ETF (NYSEMKT: VBK). يتتبع هذا الصندوق أداء مؤشر نمو رؤوس الأموال الصغيرة في الولايات المتحدةCRSP ، والذي يمنح المستثمرين طريقة سهلة للاستثمار في ما يقرب من 580 شركة ذات نمو صغير في آن واحد.

الأهم من ذلك، أن Vanguard Small-Cap Growth ETF لديها نسبة نفقات منخفضة للغاية تبلغ 0.07٪.

هذا يعني أن المستثمرين سيحصلون على جميع عوائد الصندوق تقريبًا، مع تحويل مبلغ صغير فقط من الرسوم إلى Vanguard

تعادل نسبة المصاريف السنوية 0.07٪ 0.70 دولارًا أمريكيًا فقط كرسوم لكل 1000 دولار أمريكي يتم استثمارها سنويًا.

كيف تجد أسهم النمو

للعثور على أسهم ذات نمو كبير، ستحتاج إلى:

تحديد اتجاهات السوق القوية طويلة الأجل والشركات الأكثر قدرة على الربح منها تضييق نطاق قائمتك لتشمل الشركات ذات المزايا التنافسية القوية قم بتضييق نطاق قائمتك لتشمل الشركات ذات الأسواق الكبيرة القابلة للعنونة

تحديد الاتجاهات والشركات التي تقودها

يمكن للشركات التي يمكنها الاستفادة من الاتجاهات القوية طويلة الأجل زيادة مبيعاتها وأرباحها لسنوات عديدة، وتوليد ثروة لمساهميها على طول الطريق.

سرَّع وباء الفيروس التاجي العديد من الاتجاهات التي كانت جارية بالفعل.

إليكم بعض الأمثلة، جنبًا إلى جنب مع الشركات التي يمكن أن تساعدك في الربح من تلك الاتجاهات:

شركات التجارة الإلكترونية: نظرًا لأن المزيد من الأشخاص يتسوقون عبر الإنترنت، فإن Amazon و Shopify في وضع جيد للربح داخل الولايات المتحدة (والعديد من الأسواق الدولية). وفي الوقت نفسه ، تهيمن علي بابا (NYSE: BABA) و JD.com (NASDAQ: JD) على التجارة الإلكترونية في الصين. تمتلك MercadoLibre (NASDAQ: MELI) حصة رائدة في سوق التجزئة عبر الإنترنت في أمريكا اللاتينية.

شركات الإعلان الرقمي: يمتلك كل من Facebook (NASDAQ: FB) و Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) نصيب الأسد من سوق الإعلانات الرقمية ويستعدان لتحقيق ربح كبير مع تحول ميزانيات التسويق من التلفزيون والطباعة إلى القنوات عبر الإنترنت.

شركات المدفوعات الرقمية: تساعد Square (NYSE: SQ) في تسريع التحول العالمي من النقد إلى أشكال الدفع الرقمية من خلال السماح للشركات من جميع الأحجام بقبول معاملات بطاقات الخصم والائتمان.

شركات الحوسبة السحابية: تنتقل قوة الحوسبة من مراكز البيانات المحلية إلى الخوادم المستندة إلى السحابة. تساعد خدمات البنية التحتية السحابية من Amazon (NASDAQ: AMZN) و Alibaba في تحقيق ذلك ، بينما توفر Salesforce.com (NYSE: CRM) بعضًا من أفضل البرامج المتاحة القائمة على السحابة.

شركات الترفيه والكيبل وبث البث المباشر: يقوم الملايين من الأشخاص بإلغاء اشتراكاتهم في الكابلات واستبدالها بخيارات بث أقل تكلفة وأكثر ملاءمة. كشركة عالمية رائدة في بث الترفيه المتدفق ، تقدم Netflix (NASDAQ: NFLX) طريقة رائعة للاستفادة من هذا الاتجاه.

شركات العمل عن بعد: بالنسبة للعديد من المنظمات ، أصبحت ترتيبات العمل عن بعد ضرورة خلال جائحة COVID-19. تشير الدراسات إلى أن اتجاه العمل عن بُعد سيستمر جيدًا بعد انتهاء الوباء حيث تدرك الشركات الكفاءات المالية وفوائد القوى العاملة المرتبطة بترتيبات العمل المرنة. ستستمر Zoom (NASDAQ: ZM) في الاستفادة من هذا الاتجاه على قوة أدوات التعاون عبر الهاتف والفيديو سهلة الاستخدام والقائمة على السحابة.

المفتاح هو محاولة الاستثمار في هذه الأنواع من الاتجاهات والشركات في أقرب وقت ممكن. كلما دخلت مبكرًا، زادت فرصتك في الربح.

ومع ذلك، يمكن أن تستمر أقوى الاتجاهات لسنوات عديدة وحتى عقود، مما يمنحك متسعًا من الوقت للمطالبة بحصتك من الأرباح التي تحققها.

إعطاء الأولوية للشركات ذات المزايا التنافسية

من المهم أيضًا الاستثمار في الشركات النامية التي تمتلك مزايا تنافسية قوية.

وإلا فإن منافسيهم قد يمرون بها ، وقد لا يستمر نموهم طويلاً.

بعض المزايا التنافسية هي:

تأثيرات الشبكة: يعد Facebook مثالًا رئيسيًا هنا. كل شخص ينضم إلى منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به يجعله أكثر قيمة للأعضاء الآخرين. يمكن أن تجعل تأثيرات الشبكة من الصعب على الوافدين الجدد استبدال الشركة الرائدة في السوق الحالية ، ومن المؤكد أن مستخدمي Facebook الذين يزيد عددهم عن 2.5 مليار يجعل من غير المحتمل أن تحل شركة وسائط اجتماعية جديدة محلها.

مزايا الميزان: يمكن أن يكون الحجم ميزة أخرى قوية. تعد أمازون مثالاً رائعًا هنا ، حيث إن شبكة الإنجاز العالمية الضخمة الخاصة بها هي شيء سيجد منافسوها الصغار صعوبة بالغة في تكراره.

تكاليف التحويل العالية: تكاليف التحويل هي النفقات والصعوبات التي ينطوي عليها التحول إلى منتج أو خدمة منافسة. يعد Shopify - الذي يعمل كنظام تشغيل للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت لأكثر من مليون شركة - مثالًا رائعًا على شركة ذات تكاليف تحويل عالية. بمجرد أن تبدأ الشركة في استخدام Shopify باعتبارها جوهر عملياتها عبر الإنترنت ، فمن غير المرجح أن تمر بمشقة التحول إلى منافس آخر.

حدد الشركات ذات الأسواق الكبيرة القابلة للعنونة

أخيرًا، سترغب في الاستثمار في الأعمال التجارية ذات الأسواق الكبيرة التي يمكن معالجتها - ولا تزال هناك مدارج طويلة للنمو في المستقبل.

يمكن أن تكون تقارير الصناعة من شركات الأبحاث مثل Gartner (NYSE: IT) و eMarketer - التي توفر تقديرات لأحجام الصناعة، وتوقعات النمو، وأرقام حصة السوق - مفيدة جدًا في هذا الصدد.

كلما كانت الفرصة أكبر، يمكن أن تصبح الأعمال التجارية أكبر في النهاية. وكلما كانت دورة نموها مبكرة ، كلما طالت مدة نموها بمعدل مثير للإعجاب.







