أخبار عاجلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 20-11-2021 والقنوات الناقلة.. مواجهات ليفربول وتشيلسي وبرشلونة ويوفنتوس وسان جيرمان -
نجم الأهلي السابق: «الجماهير مش حاطه آمال على ميكيسوني» -
«هو أي تلاقيح كلام وخلاص؟».. هاني شاكر ردًا على «ساويرس»: أنا لا أقبل هذا الكلام (فيديو) -
كارتيرون يعلق على مستوى بن شرقي ويهنئ عبدالله جمعة وإمام عاشور (فيديو) -
عادل مصطفى: ديانج أفضل من طارق حامد وإمكانياته أعلى من الدوري المصري -
«زي النهارده» في 20 نوفمبر 1945.. بدء محاكمات نورنبرج -
«زي النهارده» في 20 نوفمبر 1924.. وفاة السير «لى ستاك» بعد يوم من تعرضه للاغتيال -
«زى النهاردة» في ٢٠ نوفمبر ١٩١٠.. وفاة الروائي الروسي تولستوي -
«زي النهاردة» في 20 نوفمبر 1980.. محاكمة عصابة الأربعة في الصين وعلى رأسهم زوجة الرئيس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

حقيقة غياب كيروش عن مران الوطني قبل مباراة أنجولا لإصابته في الركبة

Print
حقيقة غياب كيروش عن مران المنتخب الوطني قبل مباراة أنجولا لإصابته في الركبة حقيقة غياب كيروش عن مران الوطني قبل مباراة أنجولا لإصابته في الركبة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب ، تعرض لإصابة في الركبة أدت لغيابه عن المؤتمر الصحفي الذي كان مقرر عقده قبل مواجهة مباراة أنجولا الجمعة المقبلة.

واشتكى البرتغالي كارلوس كيروش خلال الساعات القليلة الماضية من إصابة على مستوى الركبة.

ونقل المدرب البرتغالي لجهازه الفني، عدم قدرته على التواجد بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب الوطني، ولكنه رفض في ذات الوقت الغياب عن التواجد في المران وحرص على الجلوس على دكة البدلاء خلال المران رغم شعوره بالألم في الركبة.

ويخضغ كيروش لفحوصات الطبية والأشعة للوقوف على حجم الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة، فيما يشير التشخيص الأولي لإصابته لمعاناته من جزع بسيط بالركبة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عادل مصطفى: ديانج أفضل من طارق حامد وإمكانياته أعلى من الدوري المصري

عادل مصطفى: ديانج أفضل من طارق حامد وإمكانياته أعلى من الدوري المصري

مصرع شخص واصابة اخر في مشاجرة بالوادى الجديد

مصرع شخص واصابة اخر في مشاجرة بالوادى الجديد

رئيس الاتحاد الإفريقي يشكر مصر بسبب دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية

رئيس الاتحاد الإفريقي يشكر مصر بسبب دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية

ضجة في مصري بعد قرار نقابة الموسيقيين منع 19 مطربا شعبيا من الغناء

ضجة في مصري بعد قرار نقابة الموسيقيين منع 19 مطربا شعبيا من الغناء