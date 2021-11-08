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كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، تعرض لإصابة في الركبة أدت لغيابه عن المؤتمر الصحفي الذي كان مقرر عقده قبل مواجهة مباراة أنجولا الجمعة المقبلة.

واشتكى البرتغالي كارلوس كيروش خلال الساعات القليلة الماضية من إصابة على مستوى الركبة.

ونقل المدرب البرتغالي لجهازه الفني، عدم قدرته على التواجد بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب الوطني، ولكنه رفض في ذات الوقت الغياب عن التواجد في المران وحرص على الجلوس على دكة البدلاء خلال المران رغم شعوره بالألم في الركبة.

ويخضغ كيروش لفحوصات الطبية والأشعة للوقوف على حجم الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة، فيما يشير التشخيص الأولي لإصابته لمعاناته من جزع بسيط بالركبة.