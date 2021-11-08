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أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تعمل على رقمنة الخدمات الحكومية وضبط الأداء الحكومي وحوكمته، مثل بطاقات التموين وتجديد الرخصة والتوكيل.

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «بالنسبة لذوينا الذين لا يرغبون في التعامل بشكل مباشر مع التكنولوجيا، فإن نسبتهم ليست كبيرة، فالحاجة أم الاختراع، وعندما يجد الناس فائدة من التكنولوجيا فإنهم يسارعون إلى تعلمها».

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن منصة مصر الرقمية تقدم 94 رقمية في محاور مختلفة، أهمها التوثيق والتموين السجل التجاري والأحوال المدنية والشهر العقاري، بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمة مثل وزارات الداخلية، التموين، والعدل، والنيابة العامة وغيرها، وسيتم إطلاق عدد أكبر من الخدمات خلال المرحلة المقبلة.

وأشار عمرو طلعت، إلى أن 4 ملايين مواطن مسجل على البوابة، حصلوا على 12 مليون خدمة، وهو ما يعني أن المواطنين يستخدمون البوابة أكثر من مرة بمعدل كبير: «المستهدف الأسمى هو أن يستفيد كل المصريين منها، لكن الدول من حولنا تحصل على 3% من مواطنيها، وبإذن الله سننهي نسبة 5% من عدد السكان وهو عدد ضخم جدًا، ما يدل على أن المواطنين مقبلين على التعامل مع الخدمة».

وأشار، إلى أن الوزارة لديها مركز خاص لاستقبال الشكاوى، بالإضافة إلى وجود وحدة في كل الوزارات لتلقي الشكاوى وتحليلها وحلها، بالإضافة إلى الخط الساخن 15999، ويتم التعامل مع الشكاوى بمنهجية محددة، حيث يتم إرسالها إلى وحدات موازية للوزارات مقدمة الخدمة، ثم يُرصد ما تم في الشكاوى، وتحصل وزارة الاتصالات على متوسط زمن حل الشكاوى لمتابعة الأداء.