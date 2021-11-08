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في لقاء "جس النبض" قبل موقعة الكأس.. الاتفاق يواجه النصر

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في لقاء "جس النبض" قبل موقعة الكأس.. الاتفاق يواجه النصر في لقاء "جس النبض" قبل موقعة الكأس.. الاتفاق يواجه النصر

في لقاء

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، اليوم الاثنين، تدريباته على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ومن المقرر أن يتخلل البرنامج الإعدادي خلال فترة التوقف لأيام الفيفا خوض الاتفاق مباراة ودية مع النصر يوم 14 نوفمبر الجاري في الدمام .

واشتمل التدريب الذي قاده الصربي فلادان ميلويفيتيش على تمارين لياقية على عدة محطات ثم طبق اللاعبون الجانب الفني من خلال 3 مجموعات واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب، وشهد التدريب انتظام لاعب وسط الاتفاق محمد الكويكبي في جزء من التدريب وذلك بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها قبل مواجهة التعاون.

الجدير بالذكر أن قرعة مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين التي سحبت اليوم الاثنين، في العاصمة الرياض، أوقعت النصر في مواجهة نظيره الاتفاق في دور الـ 16 من المسابقة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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