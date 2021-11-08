السجن المشدد 10 سنوات لعصابة التزوير في القليوبية

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قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 4 أشخاص كوّنوا فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية ورخص القيادة وإصدار خطابات تعيين منسوبة لجهات حكومية وإيهامهم لبعض الأشخاص بقدرتهم على تعيينهم ببعض الوظائف على غير الحقيقية.

وقالت المحكمة في حيثات حكمها إنها استخدمت أكبر قدر من الشدة وفق النص العقابي مع المتهمين ونوهت إلى أن الدولة قامت ببذل الجهد والعناية الكافيين والإعلان بجميع الوسائل أن التعيينات بجميع الوظائف باتت تخضع لضوابط وإجراءات محددة ومسابقات علنية الامر الذي كان يتعين معه على المجني عليهم عدم الانصياع وراء رغبة المتهمين وعدم الاستماع لما ألقي إليهم من مقولات وهميّة لا ينبغي أن يعوّل عليها.

وتلقت مديرية أمن القليوبية عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للنصب من قبل 4 اشخاص والتحصل منهم على الأموال وإمدادهم بخطابات تعيين منسوب صدورها لجهات رسمية مثل «الري» و«التربية والتعليم» و«الحكم المحلي» بزعم تعيينهم بها، فضلا عن قيام المتهمين بتزوير بعض المستندات لراغبي السفر للخارج وإيهامهم بأنها أصلية وغير مزوره وكذا رخص القيادة.

توصلت التحريات إلى أن المتهمين قاموا بالنصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه من كل مواطن مقابل إيهامهم بتعيينهم بجهات حكومية وأصدروا لهم خطابات مزوّرة.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين وعددهم 4 أشخاص وبحوزتهم جهازي كمبيوتر وطابعتين ليزر مخصصة لأغراض التزوير والطباعة بالألوان ومبلغ مالي وبعض الادوات المستخدمة في التزوير وسلاح ناري بحوزة أحدهم وسيارة ملاكي مبلغ بسرقتها، وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم وإحالتهم للمحاكمة فاصدرت المحكمة حكمها السابق.