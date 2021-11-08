المستشار القانوني للزمالك يرد علي بيان وزير الرياضة : لابد من احترام القانون في دولة القانون

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رفض المستشار محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك البيان الاخير الذي اصدره الدكتور اشرف صبحي اليوم بخصوص دراسة الموقف القانوني لعودة مجلس المستشار مرتضي منصورالزمالك

وقال العسال :«مع إحترامى وتقديرى للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عندما أوقف واستبعد مجلس الزمالك كان يعتصم بالقانون وتردد مقولة الحفاظ على المال العام والقانون ونحن دولة قانون وبناء عليه انسحب مجلس الزمالك بمنتهى الهدووء».

وتابع :«الان يا وزير الرياضة وقد قال وقال القانون كلمته وصدر حكم قضائى بعودة مجلس الزمالك لم تحرك ساكنا ولم يتم تنفيذ الحكم حتى ألان واصبح نادى الزمالك يعانى من خلخلة رياضية واجتماعية لم يشهدها في تاريخه بل وصل الامر إلى زعزعة الثقة في كثير من الثوابت والتى لم يمكن ان تهتز مهما حدث».

واختتم العسال تصريحاته بتوجيه رسالة لوزير الرياضة :«سيادة الوزير سوف اردد مقولتك بان مصر دولة قانون ومؤسسات ولكنى أذكرك ان مصر دولة حقوق وحريات ان مصر اطلقت اعظم استراتيجية لحقوق الانسان. سيادة الوزير الحق احق ان يتبع في إطار القانون وتنفيذه وتنفيذ احكامه ولا يحتاج بيانات أو تعهدات فقرار سيادتك صدر بالمخالفة للقانون وتسبب في احداث هذه الهزة العنيفة في نادى الزمالك وحان الوقت لتنفيذ القانون».