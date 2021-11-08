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محافظ محايل يهنّئ خادم الحرمين بذكرى البيعة السابعة

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محافظ محايل يهنّئ خادم الحرمين بذكرى البيعة السابعة محافظ محايل يهنّئ خادم الحرمين بذكرى البيعة السابعة
منوهاً بما تحقق للبلاد في عهده من إنجازات عظيمة

محافظ محايل يهنّئ خادم الحرمين بذكرى البيعة السابعة

رفع محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي، باسمه ونيابة عن كافة أهالي محافظة محايل أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهم الله.

وهنأ "الفلقي " بهذه الذكرى الغالية، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي النبيل.

وأكد "الفلقي" أن الذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية ؛ تشهد على ما تحقق للبلاد في عهده حفظه الله من إنجازات عظيمة وتطور شامل في شتى المجالات بما يحقق أهداف رؤية “٢٠٣٠” نحو مستقبل مشرق لهذه البلاد وأبناء هذا الوطن الغالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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