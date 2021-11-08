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"القضيبي": التعليم في عهد خادم الحرمين يشهد منجزات غير مسبوقة محلياً وعالمياً

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"القضيبي": التعليم في عهد خادم الحرمين يشهد منجزات غير مسبوقة محلياً وعالمياً "القضيبي": التعليم في عهد خادم الحرمين يشهد منجزات غير مسبوقة محلياً وعالمياً
أكد أن ذكرى البيعة مناسبة عزيزة علينا تُسعد المواطنين وتُجسِّد مشاعر الوفاء والولاء

رفع مدير إدارة تعليم محافظة القويعية محمد بن علي القضيبي باسمه ونيابة عن منسوبي التعليم بالمحافظة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - بمناسبة حلول الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية .

وقال القضيبي: إن ذكرى البيعة مناسبة عزيزة علينا جميعاً يسعد بها كل مواطن وتبرز فيها مشاعر الوفاء والولاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

وذكر القضيبي أن التعليم حظي بدعم واهتمام كبيرين من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حيث شهد التعليم نمواً كبيراً في جوانب عدة من أبرزها ما شهده نظام التعليم من تطور يهدف لرفع مستوى كفاءة منظومة التعليم بما يساهم في صناعة مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن وفق رؤية المملكة 2030 م.

وأشار "القضيبي" إلى ما تحقق للمملكة من ريادة عالمية في التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي والطفولة المبكرة وتوفير 24 قناة تعليمية ودعم برامج ومبادرات الكشف عن الموهوبين والموهوبات وتنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم من خلال مسارات متعددة في الثانوية العامة والتوسّع في رياض الأطفال والتربية الخاصة ورفع مؤشرات المملكة في الاختبارات الدولية PIRLS والتي ساهمت في تعزيز مكانة المملكة في مجال التعليم ليكون المواطن منافساً عالمياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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