بيان جديد من الإسماعيلي بشأن خليفة طلعت يوسف

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أصدر مجلس ادارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، بيانًا صحفيًا بشأن المدير الفني الفني الجديد بشأن المدير الفني الجديد للفريق الاول لكرة القدم، الذي سيتولى المسئولية الفنية خلفًا لطلعت يوسف.

وجاء نص البيان على النحو التالي:-

يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، احترامه وتقديره للكابتن حمزة الجمل المدير الفني، الذي يعد أحد أبناء النادي المخلصين، والذي لم يتأخر أو يتوانى في مساعدة الفريق سواء كان متواجدًا على رأس القيادة الفنية أو بعيد عن النادي.

ويود مجلس إدارة النادي، التوضيح أن البحث عن مدرب للفريق ما زال قائمًا، لاختيار الأنسب لقيادة الدراويش في المرحلة المقبلة، حيث لم يستقر المجلس على اسم المدرب المقرر الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة، إن كان من أبناء النادي أو أجنبيًا.

ويشدد مجلس الإدارة، على أن الخيار الذي سيتم الاستقرار عليه، لا يقلل على الإطلاق من قيمة وقامة الكابتن حمزة الجمل، الذي يتمتع بالكثير من الخبرات الفنية والتدريبية، كونه أحد أبناء النادي المخلصين سواء لاعبًا كان أو مدربًا، في ظل تمتعه بسيرة ذاتية كبيرة.

ويشير مجلس إدارة النادي، إلى أن حمزة الجمل دوره سيكون كبيرًا في الفترات المقبلة، سواء تم اختياره على رأس الجهاز الفني أو تم الاستقرار على اسم آخر وفقًا لما تتطلبه المرحلة المقبلة في مسيرة الفريق، خاصة وأنه يُرحب بمساعدة الفريق في أي وقت طالما ناداه النادي.