تنفيذ 21 قرار إزالة وإسترداد 3400 متر أملاك دولة شرق الإسكندرية

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واصل حي شرق بالإسكندرية، تنفيذ قرارات الإزالة في إطار الموجة ال١٨ لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة.

وقال محارب هيلع رئيس حي شرق، بأن الحي قاد حملة مكبرة بتأمين من مديرية أمن الإسكندرية نفذ خلالها ٢١ قرار إزالة، أسفرت عن استرداد ما يقرب من ٣٤٠٠ متر من الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي.

وأشار «هيلع» إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ال18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، التي انطلقت في 11 أكتوبر الماضي ومازالت مستمرة إلى الأن.

واوضح رئيس حى شرق، أن استرداد هذه المساحة من الأراضي الكائنة في خورشيد وعزبة الجمالية بمنطقة ابيس، تم من خلال تنفيذ عدد ٢١ قرار إزالة صادرة ضد التعديات على أملاك الدولة بنطاق الحي.