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رئيس جامعة عين شمس يبحث مع سفير كازاخستان التعاون المشترك

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رئيس جامعة عين شمس يبحث مع سفير كازاخستان التعاون المشترك رئيس جامعة عين شمس يبحث مع سفير كازاخستان التعاون المشترك

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استقبل د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس اليوم، سفير دولة كازاخستان خيرت لاما شريف، لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة عين شمس وجامعات دولة كازاخستان لتوطيد العلاقات بين الطرفين، وذلك بحضور د هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة .

وخلال اللقاء أكد االمتيني ترحيبه بالمبادرة والتعاون بين الجامعات، مشيرا إلى ضرورة تفعيل التعاون بين الجامعة وجامعات دولة كازاخستان في كافة المجالات، وذلك من خلال كليات جامعة عين شمس المختلفة، ومنها كلية الآثار والتي أصبحت قائمة بذاتها ،وكلية الألسن التي تولي الاهتمام باللغات وفي مقدمتها اللغة العربية، وكلية الزراعة، وكلية الحاسبات والمعلومات .

وأوصى بضرورة التعاون المتوازي بين الكليات المذكورة في مختلف المجالات مع جامعات كازاخستان، من خلال عقد zoom meeting لكيفية تطبيق التعاون المشترك فيما بعد، مع ضرورة ترجمة العديد من الكتب إلى لغات أجنبية أخرى تسهم بدورها في ربط الجامعات ببعضها البعض .

وفيما أشار السفير خيرت لاما شريف سفير كازاخستان عن سعادته بزيارة جامعة عين شمس هذا الصرح العريق، مؤكدا على أن دولة كازاخستان تريد التعاون مع جامعة عين شمس في كافة القطاعات وخاصة البحث العلمي ليسهم ذلك في مجالات عديدة كمجال الكشف عن الأورام السرطانية والكشف المبكر عنها، وفي تصنيع اللقاحات لدولة كازاخستان، ومشاكل المياة وتوفير الموارد الطبيعية المختلفة على المدي البعيد .

وأضاف السفير، أن هناك 16 طالب من دولة كازاخستان يدرس بكلية الألسن بجامعة عين شمس، مما يؤكد أهمية التعاون المشترك بين الجامعات ونقل الخبرات، فدولة كازاخستان تعطي أهمية وقيمة للغة العربية وتسعي إلى اجادتها بين أبنائها، فهناك رؤية شاملة للتعاون بين وكازاخستان ودول العالم الإسلامي اجمع .

وفي ختام اللقاء اهدي سفير دولة كازاخستان رئيس الجامعة العديد من الكتب في مختلف المجالات، فيما دعا رئيس الجامعة السفير لحضور «احتفالية اللغة العربية» والمقرر عقدها ٢٠٢١/١٢/١٨، كخطوة أولي في التعاون بين الطرفين .

المصرى اليوم

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