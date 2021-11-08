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مع اقتراب قوات تيجراي من العاصمة.. آبي أحمد يستنجد بالإثيوبيين: تبرعوا للجيش

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مع اقتراب قوات تيجراي من العاصمة.. آبي أحمد يستنجد بالإثيوبيين: تبرعوا للجيش مع اقتراب قوات تيجراي من العاصمة.. آبي أحمد يستنجد بالإثيوبيين: تبرعوا للجيش

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استنجد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بشعبه، بسبب اقتراب قوات جبهة تيجراي من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مناشدًا مواطنيه التبرع لصالح الجيش والنازحين والمتضررين.

وذكر أحمد، في تصريحات، أن «إثيوبيا وجدت لتبقى ولن تتفكك وستهزم أعداءها وتكون قدوة لإفريقيا».

أعلن جال مارو، قائد جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير تيجراي، أن قواته بالقرب من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وتستعد لهجوم آخر، متوقعا أن تنتهي الحرب «قريبا جدا» بانتصارهم.

وحذر مارو، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، من أن المقاتلين الموالين للحكومة ينشقون، مشيراً إلى أنهم على وشك تحقيق النصر.

المصرى اليوم

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