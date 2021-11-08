تشافي يؤكد : إعادة أمجاد برشلونة هدفي ..لا نقبل التعادل أو الهزيمة

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حل خلفًا للهولندي رونالد كومان وبعقد يمتد لعام 2024

أمام الآلاف من عشاقه في ملعب كامب نو، قدم فريق برشلونة الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين ، الإسباني تشافي هرنانديز مدربه الجديد.



ووقع أسطورة برشلونة البالغ عمره 41 عامًا عقده الذي يمتد لعام 2024 في الملعب برفقة خوان لابورتا رئيس النادي.



وقال لابورتا وقد غلبته المشاعر للمشجعين خلال حفل تقديم لاعب الوسط السابق الذي رافقته أسرته: "إنه يوم تاريخي لبرشلونة، مرحبًا بك تشافي".



فيما قال تشافي للمشجعين: "أشكركم جميعًا، لا أريد أن تجرفني المشاعر لكن جسدي يرتعش، إنه أكبر نادٍ في العالم، وسأعمل جاهدًا للارتقاء لمستوى الطموحات، برشلونة لا يقبل التعادل أو الهزيمة، علينا الفوز بجميع المباريات".



وأضاف تشافي: "أنا في غاية الجاهزية والاستعداد، يجب أن نتحلى بالمسؤولية والاستحواذ على الكرة في اللعب وصناعة الفرص والسعي بكل قوة، لدينا مهمة لاستعادة الكثير من الأمور التي فقدها النادي".



وكان برشلونة أعلن توصله لاتفاق مع أسطورته تشافي لتولي تدريب الفريق المتعثر في الدوري الإسباني لكرة القدم حتى 2024 خلفًا للهولندي رونالد كومان.