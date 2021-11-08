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وصل المنتخب الجزائري إلى مطار القاهرة استعدادا لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا بوركينا فاسو والنيجر.

ويلتقي فريق صحارى ووريورز مع جيبوتي على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في أفريقيا.

وتتصدر الجزائر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد، بالتساوي مع بوركينا فاسو، قبل مباراة حاسمة وحاسمة بينهما في الجولة الماضية.

من ناحية أخرى، تقع جيبوتي في قاع المجموعة الأولى دون أي نتيجة بعد خسارتها في الجولات الأربع الأولى.

وتلقى مسئولو استاد القاهرة خطابا رسميا من اتحاد الكرة باستضافة مباراة الجزائر أمام جيبوتي في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 والمقرر عقدها يوم 11 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء.m بتوقيت القاهرة.



وطلب الاتحاد الجيبوتي من نظيره المصري استضافة المباراة بسبب صعوبة استضافتها في جيبوتي.