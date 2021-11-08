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طارق حامد يرفض الراحة ويخوض تدريبات خاصة في الجيم

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طارق حامد يرفض الراحة ويخوض تدريبات خاصة في الجيم طارق حامد يرفض الراحة ويخوض تدريبات خاصة في الجيم

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أدى طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريباته خاصة في صالة الجمانيزيوم الخاصة بالنادي مساء اليوم الإثنين، بالرغم من حصول اللاعبين على راحة لمدة 6 أيام عقب مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي.

وحرص حامد على التواجد في مقر النادي مساء اليوم لخوض تدريبات فردية في الجيم للحفاظ على لياقته في ظل حصول الفريق على راحة سلبية بسبب توقف الدوري بسبب ارتباط الوطني الأول بخوض مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة لمدة 6 أيام بسبب فترة التوقف الدولي، على أن يستأنف الفريق تدريباته عقب انتهاء الراحة استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الحالي بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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