محافظ أسوان يلتقي وفد وزارة التربية والتعليم

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التقي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع الدكتورة إلهام إبراهيم رئيس العلاقات الخارجية بوزارة التربية والتعليم، بحضور الدكتور نبيل جعفر وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان .

وأكد اللواء أشرف عطية على أهمية ممارسة الطلاب داخل المدارس للأنشطة المتنوعة ضمن العناصر الأساسية للعملية التعليمية لتنمية المهارات وإبراز المواهب والمبتكرين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون التعليم طبقاً لمعايير وجودة عالية تواكب التطور التكنولوجي والعلمي، لافتاً إلى أن محافظة أسوان تزخر بالتنوع التراثى والثقافى في الفنون والأنشطة، بالإضافة إلى المبدعيين بمختلف الفئات والأعمار السنية وهو الذي يؤكده فوز طلاب المحافظة بالمراكز الأولي في المسابقات التي تتم على مستوى الجمهورية .

ومن جانبها أوضحت إلهام إبراهيم بأنه تنفيذاً لتكليفات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فإنه تم إختيار محافظة أسوان ضمن المحافظات الرائدة لإطلاق مبادرة «الأولمبياد القومى» والتي ستتم في مرحلة التعليم الأساسى بالتعاون مع الجامعات والفنانين المصريين على مستوى المدارس، ثم الإدارات التعليمية، ثم المديريات لتكون على مستوى الجمهورية للمنافسة بعد ذلك على المستوى القارى والإقليمى، مؤكدة على أن هناك مسابقات أخرى ستتم بالتوازى لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للعملية التعليمية وإعداد جيل قادر على المنافسات الإقليمية والدولية، بجانب التعامل مع تحديات العصر .