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مستغلًا تعثر التجديد مع ليفربول .. نيوكاسل يفاوض محمد صلاح

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مستغلًا تعثر التجديد مع ليفربول .. نيوكاسل يفاوض محمد صلاح مستغلًا تعثر التجديد مع ليفربول .. نيوكاسل يفاوض محمد صلاح

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فتحت إدارة نيوكاسل الإنجليزي خطوط اتصال مع الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول من أجل الحصول على خدماته عقب انتهاء عقده مع الريدز.

وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي فإن الإدارة الجديدة للنادي ترى ضرورة نجم كبير يؤثر على مسيرة الفريق فنيًا ودعائيًا بشكل إيجابي، وهو ما وجدته في صلاح.

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ومن المقرر أن ينتهي عقد صاحب الـ29 عاما في منتصف عام 2023، وتحاول إدارة ليفربول التوصل إلى اتفاق من أجل التجديد وهو ما لم يتم حتى الآن.

ويشترط وكيل أعمال اللاعب الحصول على مبلغ 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع وهو ما تراه إدارة أنفيلد غير مناسب في ظل الأوضاع المالية الحالية.

ويعد محمد صلاح من أبرز نجوم كرة القدم في العالم خلال الفترة الحالية وهو ما دفع عدد من البخراء لترشيحه للحصول على الكرة الذهبية في نسختها الحالية.

ونجح صلاح من تقديم مواسم رائعة رفقة فريق ليفربول وإعادتهم إلى منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر لعقود، والحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.

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ويحظى المصري باهتمام عدد من الأندية الكبرى في العالم يأتي في مقدمتها باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة إلى جانب يوفنتوس.

وأكدت عدة تقارير صحفية أن إدارة نيوكاسل تستهدف عقد عدد كبير من الصفقات خلال الفترة الانتقالات الشتوية والصيفية القادمة.

وترغب الإدارة السعودية الجديدة في تكوين فريق قادر على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويظهر الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد ضمن صفقات نيوكاسل المستقبلية إلى جانب عثمان ديمبلي ومحمد صلاح وحارس برشلونة تير شتيجن.

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المصرى اليوم

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